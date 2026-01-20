Haberler

Tekeri patlayan minibüs takla attı: 4 yaralı

Güncelleme:
Adıyaman'da lastiği patlayan minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, tekeri patlayan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun 13'üncü kilometresinde Mesut İçli idaresindeki 33 L 7931 plakalı minibüs, Çatalağaç Köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Burada taklalar atan minibüs daha sonra şarampole devrildi. Meydana gelen kazada minibüste yolcu olarak bulunan Murat Kara, Hüseyin Yardaş., Yılmaz İ. ve Mehmet Öztürk yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN






