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Adıyaman’da tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

Adıyaman’da tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 29 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 29 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan "Sokaklar Güvende" operasyonları çerçevesinde polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yasa dışı bahis, sanal kumar, tefecilik, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına yönelik belirlenen 29 şüphelinin adresine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ve evraka el konuldu. Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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