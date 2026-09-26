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Adıyaman'da sürücüsü kontrolü kaybeden otomobil kamyonete çarptı, 12 kişi yaralandı

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Adıyaman'da sürücüsü kontrolü kaybeden otomobil kamyonete çarptı, 12 kişi yaralandı
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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonete çarptı ve 12 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da, otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Can idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hocaömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde park halindeki kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İbrahim Can yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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