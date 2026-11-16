Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle motosiklet devrildi, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle motosiklet devrildi, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu'nda motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Köyü yakınlarında Muhammed Efe T. (17), idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Muhammed Efe T., ile motosiklette bulunan Hamza U. (16), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 132 sitede yayınlandı.
Faruk Peker'den Haluk Bilginer'e çok sert sözler: Nasıl bir nankörlük bu?

İffet'in Cemil'inden Haluk Bilginer'e ağır sözler: Ekmeğini yediğin...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı11

AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı: Beni rakip olarak gördü

Ajda Pekkan hakkında yıllar sonra gelen itiraf! Meğer...
İstanbul'da korkunç ölüm! Önce otomobil çarptı, sonra minibüs ezdi

İstanbul'da korkunç son! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Manisa'da çöpe atılan 32 bin lira sahibine teslim edildi

Tonlarca çöpün arasından didik didik arayıp buldular
Adana'da 13 yaşında evlendirilen Suriyeli anne, adres kaydı engeli yüzünden 4 çocuğunu okula yazdıramıyor

13 yaşında evlendirildi! 4 çocuğu bir adres yüzünden okulsuz
İngiltere'de gündem Muhammed Salah

Tüm ülkede yeniden gündem oldu
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı