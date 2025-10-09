Haberler

Adıyaman'da Sürücü Kursu Sınavlarına Operasyon: 4 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Adıyaman'da motorlu taşıtlar sürücü kursiyer sınavlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi 'Joker eleman' ve 'Kopya düzeneği' ile yakalandı. Operasyonda kağıt görünümünde yetenekli cihazlar ele geçirildi.

Adıyaman'da, motorlu taşıtlar sürücü kursiyer sınavlarına yönelik "Joker eleman" ve "Kopya düzeneği" operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde gerçekleştirilecek olan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyer Sınavları'na yönelik "Joker eleman" ve "Kopya düzeneği" kullanımına karşı operasyon düzenlendi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında durumlarından şüphelenilen A.Ç., A.B., A.B. ve S.A. isimli şahısların yapılan üst aramasında, 2 adet düğme şeklinde kamera, 1 adet kredi kartı görünümlü sim kart okuyucu, 4 adet mobil GSM hattı takılı sim kart okuyucu ve 4 adet kulak içine gizlenmiş kulaklık ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanırken, sınav güvenliğini tehdit eden bu tür girişimlere karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

