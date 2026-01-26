Karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde bulunan bir evde yaşayan K.Y., İ.K., E.K., ve R.K., isimli 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Fenalaşan 4 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa