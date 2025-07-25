Adıyaman'da Sıcak Hava Elektrik Trafo Yangınına Neden Oldu

Adıyaman'da Sıcak Hava Elektrik Trafo Yangınına Neden Oldu
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Adıyaman'da sıcak havada aşırı ısınan bir elektrik trafosu alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve sonrasında trafoda çalışma yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, sıcak havaya dayanamayan elektrik trafosu alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Okulu yakınlarında bulunan bir elektrik trafosu sıcak havaya dayanamayarak alev aldı. Yanan trafoyu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Yangının söndürülmesi sonrası trafoda çalışma yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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