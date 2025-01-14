Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek alevlere müdahale etti. Sürücünün ve çevredeki vatandaşların müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN