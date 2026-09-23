Adıyaman'da servis aracıyla çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da motosiklet ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi 2306 sokakta Muhammed Yusuf Keskin yönetimindeki 02 AEV 755 plakalı motosiklet ile Alişan Gülen yönetimindeki 02 S 0075 plakalı servis aracı çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Yusuf Keskin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Keskin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı