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Park halindeki otomobil alev aldı

Park halindeki otomobil alev aldı
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Adıyaman İndere TOKİ'lerde park halindeki bir otomobil gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yandı. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da park halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ'lerde park halinde bulunan bir otomobil gece geç saatlerde alev aldı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken bir yandan ise alevlere müdahale etti. Vatandaşların yaptığı müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolay yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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