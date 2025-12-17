Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde Furkan Beyaz'a ait 02 LF 106 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Motosikletin çalındığını fark eden Beyaz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Furkan Beyaz, çalınan motosikletinin bulunmasını ve şahıs yada şahısların cezalandırılmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN