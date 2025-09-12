Haberler

Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Alev Aldı

Adıyaman'da park halindeki bir motosiklet, alev alarak yandı. Çocukların durumu fark etmesiyle çevredeki vatandaşlar yangını söndürdü ve büyük bir tehlike önlendi.

Adıyaman'da, park halinde olan bir motosiklet alev alarak yandı. Yangını çevredeki vatandaşlar söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle K-40 Konteyner Kent içerisinde bir konteynerin yanında park halinde bulunan motosiklet alev aldı. Motosikletin alev aldığını fark eden yaşı küçük çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Çocukların dikkati sayesinde vatandaşlar ellerindeki su şişeleriyle olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler konteynere sıçramadan söndürüldü. Olayda motosiklette maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
