Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Alev Aldı

Adıyaman'da, park halinde olan bir motosiklet alev alarak yandı. Yangını çevredeki vatandaşlar söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle K-40 Konteyner Kent içerisinde bir konteynerin yanında park halinde bulunan motosiklet alev aldı. Motosikletin alev aldığını fark eden yaşı küçük çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Çocukların dikkati sayesinde vatandaşlar ellerindeki su şişeleriyle olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler konteynere sıçramadan söndürüldü. Olayda motosiklette maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN