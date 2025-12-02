Adıyaman'da Park Halinde Motosiklet Hırsızlığı

Adıyaman'da park halindeki motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesinde yaşandı. Yusuf T.'ye ait olan 02 ACP 520 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Motosikletinin olmadığını gören şahıs, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede inceleme yapan polisler, hırsız ya da hırsızları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. - ADIYAMAN