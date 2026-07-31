Adıyaman’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi üzerinde Ziya E. idaresindeki 07 AGB 472 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Mustafa S.'ye (7), çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mustafa S., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı