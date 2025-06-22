Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı
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Adıyaman-Kahta karayolu üzerindeki kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman- Kahta karayolu Havalimanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abuzer O. idaresindeki 02 AAC 812 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Abuzer O. ile araçta bulunan Muhammed Yahya O., Ümmügülsüm O. ve Abdulmetin O. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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