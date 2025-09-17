Haberler

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde M.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Kozluca mevkiinde, M.A. (24) idaresindeki 44 ADN 653 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü M.A. ile birlikte araçta bulunan yolcu M.B.A. (25) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan ve hurdaya dönen otomobil yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren futbolcunun döneceği maç belli oldu

Fener taraftarını kara kara düşündüren isimden haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın rakibi deplasmanda şov yaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.