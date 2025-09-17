Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Kozluca mevkiinde, M.A. (24) idaresindeki 44 ADN 653 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü M.A. ile birlikte araçta bulunan yolcu M.B.A. (25) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan ve hurdaya dönen otomobil yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN