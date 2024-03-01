Adıyaman'da otomobil okul bahçesine girdi, sürücü yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil okulun bahçesine girdi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çelikhan İmam Hatip Lisesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emrullah Can idaresindeki 44 KN 771 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak okul bahçesine girdi. Kaza sonucu otomobilde maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla kontrol amacıyla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN