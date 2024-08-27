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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, araç köprüden aşağıya yuvarlandı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin köprüden aşağıya yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Adıyaman Karayolu Akpınar köyü girişinde Ekrem Cengiz (41) idaresindeki 59 AFL 107 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı. Bariyerleri aşan otomobil köprüden aşağıya yuvarlandı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düşen otomobil, hurda yığınına dönerken otomobil sürücüsü Ekrem Cengiz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Cengiz'in cenazesi Besni Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gölbaşı Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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