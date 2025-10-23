Adıyaman'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Bayrak mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen bir traktör ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Mehmet Emin K., Hasari T., Zeliha T.ve Hasan A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.