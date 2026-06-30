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Adıyaman'da otomobil ile araç çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile araç çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Lise Caddesi üzerinde Ferdi E. idaresindeki 34 GOF 974 plakalı araç ile Mehmet Gazi İ. yönetimindeki 02 AP 906 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Nevin İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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