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Adıyaman'da otobüste dengesini kaybeden kişi elindeki bıçakla kalçasından yaralandı

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Adıyaman'da otobüste dengesini kaybeden kişi elindeki bıçakla kalçasından yaralandı Haber Videosunu İzle
Adıyaman'da otobüste dengesini kaybeden kişi elindeki bıçakla kalçasından yaralandı
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Adıyaman merkez İndere Bölgesi'nde yolcu otobüsünde bir kişi, kalkarken dengesini kaybedince elinde poşete sarılı bıçak kalçasına battı ve yaralandı. İlk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da, bir kişi otobüste yolculuk yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu elindeki bıçağın kalçasına batması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde yolcu otobüsünde bulunan 72 yaşındaki Ş.B., yolcu koltuğundan kalktığı sırada dengesini kaybetti. Ş.B., dengesini kaybetmesi sonucu elinde poşete sarılı olan bıçak kalçasına battı. Kalçasına saplanan bıçak sonucu yaralanan Ş.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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