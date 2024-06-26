Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan karayolu Koçali Köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı ormanlık alan içerisinde başlayan örtü yangını rüzgarın da etkisiyle etrafa yayıldı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Örtü yangınında bir çok ağacın zarar gördüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN