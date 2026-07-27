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Adıyaman'da Elektrik Tellerinden Çıkan Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor

Adıyaman'da Elektrik Tellerinden Çıkan Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor
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Adıyaman-Kahta kara yolu Ali Dağı ormanlık alanında elektrik tellerinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Çok sayıda itfaiye, su tankeri, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Adıyaman'da elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta kara yolu Ali Dağı ormanlık alanında yangın çıktı. Elektrik tellerinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi, su tankeri, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın yerine gelen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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