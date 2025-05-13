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Adıyaman'da Orman Parkı ve Millet Bahçesi Denetimlerinde 47 Bin TL Ceza Kesildi

Adıyaman'da Orman Parkı ve Millet Bahçesi Denetimlerinde 47 Bin TL Ceza Kesildi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan denetimlerde, kask takmayan motosiklet sürücüleri ve alkol kullanan kişiler dahil birçok ihlal tespit edildi. Toplamda 47 bin 519 TL para cezası uygulandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Sugözü Orman Parkı ve Millet Bahçesinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan bir çok kişi cezadan kaçamadı.

Jandarma ekiplerince Sugözü Orman Parkı ve Millet Bahçesinde yapılan denetimler çerçevesinde kask takmayarak motosiklet kullanan 3 sürücüye 2 bin 979 TL, evrak eksikliği bulunan toplam 8 sürücüye 12 bin 640 TL, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 kişi hakkında işlem yapıldı. Aynı zamanda alkol kullanan 9 kişiye toplam 26 bin 100 TL, yüzmenin yasak olduğu alanda yüzen 2 kişiye ise 5 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Yapılan denetimler sonucunda toplam 47 bin 519 TL para cezası uygulandı.

Yetkililer, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden her türlü ihlale karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurgularken, vatandaşları da kurallara uymaya davet etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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