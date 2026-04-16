Adıyaman'daki okul önlerinde sıkı denetim
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı saldırıların ardından Adıyaman'daki okullarda güvenlik önlemleri artırıldı. Emniyet ekipleri, okul çevresinde ve girişlerinde denetim yaparak şüpheli şahısları ve öğrencilerin sırt çantalarını kontrol ediyor.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Adıyaman'daki okullarda da tehlikeli durumlara karşı tedbirler alındı. Polis ekipleri, okul çevresinde ve girişlerinde şüpheli gördükleri şahısların yanı sıra bazı öğrencilerin de sırt çantalarını kontrol edildi. Kent merkezindeki okullarda denetimler devam ediyor. - ADIYAMAN
