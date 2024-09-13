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Adıyaman'da öğrenci motosiklet kazası sonucu yaralandı

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Adıyaman'da okuldan çıkıp evine gitmek isteyen bir öğrenci, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.

Adıyaman'da okuldan çıkıp evine gitmek isteyen öğrenci motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. Okul çıkışı karşıdan karşıya geçmek isteyen Aslı Özmen'e (7), Semih Ö. (17) idaresindeki 06 ZD 721 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aslı Öztürk yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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