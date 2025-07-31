Adıyaman'da Narkotik Uygulaması: Olumsuzluk Yok
Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan narkotik uygulamasında 24 araç, 5 motosiklet ve 72 şahıs denetlendi. Uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Besni Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından kapsamlı narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 24 araç, 5 motosiklet, 72 şahıs denetlenirken, millet bahçesinde de kontroller yapıldı. Yetkililer, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirterek, önleyici kolluk faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla sürdürülen çalışmaların vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa