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Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde İhap Yunso idaresindeki 02 MA 1513 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Yunso yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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