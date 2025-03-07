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Adıyaman'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucunda iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 ADZ 976 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Y.G. (20) ve İ.K. (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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