Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman merkez Yenimahalle'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Deniz A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'da direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrilen motosikletin sürücüsünün yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle'de Deniz A., idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Deniz A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

