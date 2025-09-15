Haberler

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Valilik Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü direğe çarparak ağır yaralandı. Sürücü Mahir Ç. hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da, kontrolden çıkan motosikletin direğe çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Valilik Kavşağı'nda Mahir Ç. (17) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahir Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mahir Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çarşaflı bir kadın, etek giyen genç kız ile tartıştı: Evin nerede, gel gidelim

Etek giyen genç kız ile böyle tartıştı: Evin nerede, gel gidelim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et denince akla gelen kentte skandal! 1,5 ton et imha edildi

Et denince akla gelen kentte skandal! Ahırda bulundu, tam 1,5 ton
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.