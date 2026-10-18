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Adıyaman’da motosiklet kazası: 2 yaralı

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Adıyaman’da motosiklet kazası: 2 yaralı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bayraktar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunan M.Z.A. (17) ve Mehmet Y. (21) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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