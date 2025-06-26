Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli TOKİ'ler içerisinde Mahmut Gazi A., idaresindeki 02 AFA 211 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahmut Gaz A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN