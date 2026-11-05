Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye gitmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye gitmedi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkezde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralılar hastaneye gitmeyi kabul etmeyip motosikleti bırakarak ayrıldı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde Gülizar K. idaresindeki 06 TC 906 plakalı otomobil ile kimliği belirsiz sürücünün kullandığı 02 AAS 193 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 3 kişinin, yapılan müdahalenin ardından motosikleti bırakarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2027'yi işaret etmiş! Baba Vanga'nın altın için öyle bir kehaneti var ki...19

2027'yi işaret etmiş! Baba Vanga'nın altın için öyle bir kehaneti var ki...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok12

Maç öncesi ortam gerildi! Burak'ın dedikleri Emre'yi kızdıracak

Bunu da gördük! 'Fırıncıdan 4 çocuk yaptı' denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı16

"Fırıncıdan 4 çocuk yaptı" denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı

Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak47

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
Torbalı'da evde çıkan yangında 23 yaşındaki anne hayatını kaybetti! 2 oğlu hastanede

Gece 03.00'te mutfakta başladı! 23 yaşındaki anne kurtarılamadı
Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık11

Eşinin yaptığı olay oldu! Herkes konuşuyor
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Afyonkarahisar'daki katliamda kritik iz! Şüphelinin kaçtığı araç belirlendi

5 kişinin öldürüldüğü olayda kritik iz! Rengi kırmızı