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Otomobille motosiklet çarpıştı. 1 yaralı

Otomobille motosiklet çarpıştı. 1 yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Şeker Caddesi üzerinde Hassari Ö. idaresindeki 02 HK 200 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 AAR 251 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Hassari Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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