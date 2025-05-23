Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Taha K., hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki ehliyetsiz olduğu öğrenilen Taha K. idaresindeki üzerinde plakası olmayan motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 BFP 876 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı önünde çarpıştı. Meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü Taha K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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