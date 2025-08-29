Adıyaman'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen kazada bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Naciye T. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.

Adıyaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer Ü., idaresindeki 02 AEG 595 plakalı midibüs ile Abuzer T., idaresindeki 34 KUN 058 plakalı otomobil Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde çarpıştı.

Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Naciye T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Naciye T., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
