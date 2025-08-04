Adıyaman'da Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde 26 Temmuz tarihinde 02 AEP 828 plakalı minibüs ile 02 KV 493 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazada araçlarda bulunan İsmail Başli (65) ile Yüksel Gerdek yaralanmış ve yaralılar, olay yerine sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede yaklaşık 9 gündür tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Başli, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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