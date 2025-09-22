Adıyaman'da Madde Bağımlısı Sokak Ortasında Yığıldı

Haberler

Adıyaman'da madde bağımlısı bir kişi, sokak ortasında yığılarak hareketsiz kaldı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri ilk müdahaleyi yaparak şahsı hastaneye kaldırdı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, madde bağımlısı bir kişi sokak ortasına yığılıp kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Demokrasi Okulu yakınlarında madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir şahıs, aldığı maddenin etkisiyle yol ortasına yığıldı. Yerde hareketsiz yatan şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
