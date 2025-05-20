Adıyaman'da Lise Binasında Yangın Korkuttu
Adıyaman'da bir lisenin 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Adıyaman'da bir okulda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir lise binasının 3.katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Okula gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiz sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa