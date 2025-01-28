Üye Girişi
Haberler
Emniyet'ten kritik operasyon! 100 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Emniyet'ten kritik operasyon! 100 DEAŞ'lı terörist yakalandı
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Ayşe Barım soruşturmasında çarpıcı detay: Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Soruşturmada çarpıcı detay! Ayşe Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Bakanlık talimatı verdi! Kamu hastanelerinde kapsamlı denetim

Adıyaman'da Kumar ve Silah Operasyonu: 13 Tutuklama

Adıyaman'da Kumar ve Silah Operasyonu: 13 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 24 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 13'ü tutuklandı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar ve kumar oynandığı tespit edildi.

Adıyaman Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha denetimleri ile silah ve kumar operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, Aralık ve Ocak ayı içerisinde çok sayıda denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 3 kıraathanede kumar oynandığı tespit edilerek toplamda 4 şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. 12 şahsa da toplamda 98 bin 498 TL idari para cezası uygulandı. Aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve 123 fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 24 şahıs gözaltına alınarak Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hastalara rahat nefes aldıran yeni yöntem iltihabı söküp alıyor
img

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
img

Soruşturmada çarpıcı detay! Ayşe Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal ettiklerini itiraf etti

Netanyahu'yu ateşkes de durdurmadı! Korkunç itiraf
İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırgandan pişkin savunma
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da şaşırtan diskalifiye
Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti

Konya'da korkunç olay! Ailesiyle kavga etti katliam yaptı
Sokak röportajında söylediklerinin ardından tutuklandı

Sokak röportajının ardından tutuklandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.