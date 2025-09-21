Adıyaman'da Korkutan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Adıyaman merkez Örenli Mevkiinde çıkan anız yangını, konteyner kentte korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek, alevlerin konteynerlere sıçramasını önledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, konteyner kentlerin yanında çıkan anız yangını korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mevkiinde anız yangını meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın civarda bulunan K-13 Konteyner Kentte yakınlaşması korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın konteynerlere sıçramadan söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
