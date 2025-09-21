Adıyaman'da Korkutan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da, konteyner kentlerin yanında çıkan anız yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mevkiinde anız yangını meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın civarda bulunan K-13 Konteyner Kentte yakınlaşması korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN