Haberler

Adıyaman'da Korkutan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da Korkutan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkez Örenli Mevkiinde çıkan anız yangını, konteyner kentte korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek, alevlerin konteynerlere sıçramasını önledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, konteyner kentlerin yanında çıkan anız yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mevkiinde anız yangını meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın civarda bulunan K-13 Konteyner Kentte yakınlaşması korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Washington'da orduya ait helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti

Orduya ait helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 bin liralık yediler içtiler, türlü bahaneler uydurup böyle kaçtılar

Yediler içtiler, hesabı görünce türlü bahaneler uydurup kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.