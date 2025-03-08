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Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı

Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı
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Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, U.K. idaresindeki 21 ACJ 776 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Üniversite Kavşağı yakınlarında takla attı. Kazada sürücü U.K. ile araçta bulunan B.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takla atan araç ise olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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