Adıyaman'da konteynerden klima çalan kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adıyaman'da bir konteynere giren şahıs yada şahıslar, klimayı çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında Ferhat V'ye ait konteynere giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, buradaki klimayı çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden Ferhat V., durumu polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı