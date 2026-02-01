Konteyner kentte çıkan yangın korkuttu

Haberler

Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi'ndeki K-2A Konteyner Kent'te çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölü veya yaralı yok, ancak konteynerde hasar meydana geldi. Yangının sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bir konteyner kette çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'ndeki K-2A Konteyner Kent'teki bir konteyner alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteynerde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
