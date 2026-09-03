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Adıyaman'da komşu kavgası: 3 gözaltı

Adıyaman'da komşu kavgası: 3 gözaltı
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Adıyaman’da, komşuların birbirlerine tekme ve yumruklarla girdiği kavgaya polis ekipleri müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, komşuların birbirlerine tekme ve yumruklarla girdiği kavgaya polis ekipleri müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi İl Müftülüğü yakınlarında komşular arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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