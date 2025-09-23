Adıyaman'da Kız Çocuğu Baygın Bulundu, Yaşam Savaşı Veriyor

Adıyaman'da, ikamet ettikleri evinde baygın halde bulunan kız çocuğu, yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 12 yaşlarındaki E.R.A., isimli kız çocuğu ailesi tarafından evde baygın bulundu. Yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen E.R.A., burada tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan E.R.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken E.R.A'nın baygınlık sebebi emniyet ekipleri tarafından araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN