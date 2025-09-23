Haberler

Adıyaman'da Kız Çocuğu Baygın Bulundu, Yaşam Savaşı Veriyor

Adıyaman'da Kız Çocuğu Baygın Bulundu, Yaşam Savaşı Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 12 yaşındaki E.R.A., evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki kız çocuğunun sağlık durumu ciddiyetini korurken, baygınlık sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, ikamet ettikleri evinde baygın halde bulunan kız çocuğu, yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 12 yaşlarındaki E.R.A., isimli kız çocuğu ailesi tarafından evde baygın bulundu. Yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen E.R.A., burada tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan E.R.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken E.R.A'nın baygınlık sebebi emniyet ekipleri tarafından araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İş insanının sokak ortasında vurulduğu anlar kamerada

Vurulan iş insanı, ölüme böyle direndi! Yardım sesleri caddeyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıllık aşk mutlu sona ulaştı! İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan dünyaevine girdi

3 yıllık aşk evlilikle taçlandı! Ünlü çift dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.