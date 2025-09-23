Adıyaman'da Kız Çocuğu Baygın Bulundu, Yaşam Savaşı Veriyor
Adıyaman Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 12 yaşındaki E.R.A., evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki kız çocuğunun sağlık durumu ciddiyetini korurken, baygınlık sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 12 yaşlarındaki E.R.A., isimli kız çocuğu ailesi tarafından evde baygın bulundu. Yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen E.R.A., burada tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan E.R.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken E.R.A'nın baygınlık sebebi emniyet ekipleri tarafından araştırılıyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
