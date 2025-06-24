Adıyaman'da Kayıp 38 Küçükbaş Hayvan İçin Yardım İsteniyor

Adıyaman'da Kayıp 38 Küçükbaş Hayvan İçin Yardım İsteniyor
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde sürüden ayrılan 38 küçükbaş hayvan için aile ve köylüler yardım talep ediyor. Arama çalışmaları şu ana kadar sonuç vermedi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sürüden ayrılarak kayıplara karışan 38 küçükbaş hayvanın bulunması için yetkililerden yardım isteniliyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 17 Haziran tarihinde İlhan Abakaya'ya ait 38 küçükbaş hayvan sürüden ayrılarak Hacı Muhammed Dağı'nda kayboldu. Kayıplara karışan küçükbaş hayvanlar için Abakaya'nın yakınları ile ilçe halkı çalışma başlattı. Vatandaşlar tarafından yapılan bütün çalışmalar sonuçsuz kaldı.

Abakaya ailesi, Adıyaman Valiliğinden, İl Jandarma Komutanlığından ve AFAD Müdürlüğünden konuyla ilgili yardım istediklerini ve biran önce hayvanlarına kavuşmak istediklerini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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