Karlı yolda mahsur kalan ekiplerin yardımına köylüler yetişti

Adıyaman'da, kapanan köy yollarında hastalara ulaşmaya çalışırken mahsur kalan ekiplerin yardımına köylüler yetişti.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ve Kahta ilçesinin Mülk Köyü yakınlarında rahatsızlanan iki vatandaşa ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri karlı yolda mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen ekiplerin yardımına köylüler traktörle yetişti. Traktörle çekilen ambulanslar, kardan kurtarıldı. Sağlık ekipleri, hastalanan vatandaşlara yetişerek onlara müdahalede bulundu. Sağlık çalışanları kendilerine yardım eden köylülere, köylüler ise can kurtarmak için mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN