Haberler

Karlı yolda birçok araç mahsur kaldı

Karlı yolda birçok araç mahsur kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda aniden başlayan kar yağışı nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Kapanan yollar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışından dolayı bir çok araç mahsur kaldı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolu'nda aniden başlayarak bastıran kar yağışıyla beraber yolda kapanmalar meydana geldi. Kardan dolayı ilerleyemeyen bir çok araç yolda mahsur kaldı. Karlı yolda ilerleyemeyen araçlar nedeniyle sürücüler araçlarını yol kenarına almak zorunda kaldı. Bir süre mahsur kalan vatandaşlar, yolların iş makinesiyle açılması sonrası yollarına devam etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum