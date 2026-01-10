Karlı yolda birçok araç mahsur kaldı

Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışından dolayı bir çok araç mahsur kaldı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolu'nda aniden başlayarak bastıran kar yağışıyla beraber yolda kapanmalar meydana geldi. Kardan dolayı ilerleyemeyen bir çok araç yolda mahsur kaldı. Karlı yolda ilerleyemeyen araçlar nedeniyle sürücüler araçlarını yol kenarına almak zorunda kaldı. Bir süre mahsur kalan vatandaşlar, yolların iş makinesiyle açılması sonrası yollarına devam etti. - ADIYAMAN